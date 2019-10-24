Анкара, , 19:21 — REGNUM Министры обороны стран НАТО встречаются в этот четверг, 24 октября, и пятницу, 25 октября, в Брюсселе, чтобы проанализировать, помимо прочих конфликтов, тяжелую ситуацию на северо-востоке Сирии, пишет сегодня, 24 октября, испанское издание El Pais. Вторжение Турции на эту территорию и очевидный союз президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным вызвали тревогу у европейских партнеров по НАТО, опасающихся, что со столь важным для них единством альянса будет покончено.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Российский уклон» Эрдогана, который уже смутил своих союзников по НАТО покупкой у Москвы системы противоракетной обороны, обнажил серьезную брешь в альянсе как раз в тот момент, когда организация почувствовала угрозу из-за постоянных предупреждений президента США Дональда Трампа, что он может от нее отказаться. «Если не поддерживать единство, альянс взлетит на воздух», — высказались источники в высокопоставленных европейских кругах.

Призывы успокоиться, поступающие со стороны США (американцы уверяют, будто держат под контролем ситуацию в Сирии благодаря плану прекращения огня, обговоренному с Анкарой), не смогли развеять опасения европейских союзников. «Некоторые из них во главе с Францией с неприкрытым изумлением наблюдают за сговором своего партнера, Турции, с традиционным соперником НАТО — Россией», — поясняет El Pais.