Ла-Пас, , 19:19 — REGNUM Когда первый президент индейского происхождения в Латинской Америке родился в октябре 1959 года, его должны были назвать Эваристо, однако отец мальчика счел это имя слишком длинным и сократил его до «Эво», вызвав неудовольствие священника. Эти и другие подробности своей жизни боливийский лидер Эво Моралес описал в автобиографической книге «Моя жизнь, от Ориноко до дворца Кемадо» — большом рассказе о политическом пути, который привел его к посту президента, прежде недоступному индейцам, пишет испанское издание El Mundo на фоне скандала вокруг результатов последних выборов в Боливии.

Эво Моралес Presidencia.gob.bo

«Теперь, через 60 лет после рождения и через 14 после первого триумфа, имя Эво — главного долгожителя среди нынешних лидеров континента — уже вошло в круг имен, таких же коротких и неожиданных, как его собственное, но столь сильно изменивших историю региона: Фидель, Лула, Рауль… Главный парадокс заключается в том, что сейчас мало что осталось от прежнего Эво — того, что достиг власти, выйдя из «кокаинового» округа в Андах Боливии, в жестокой борьбе с неизменными властями страны, погрязшей в нищете», — отмечает СМИ.

Поворотным моментом стал 2016 год, когда Моралес потерпел неудачу на референдуме об изменении конституции. «Те, кто сказал «да» (48,7%), хотят, чтобы Эво продолжал. Те, кто сказал «нет» (51,3%), не хотят, чтобы Эво уходил», — заявил тогда боливийский президент журналистам, подтвердив, что для революционеров Латинской Америки не имеет особого значения, чего хочет народ. Ранее это уже показал «крестный отец» Моралеса в политике Уго Чавес, жестко отозвавшись о студентах, не позволивших ему победить на аналогичном референдуме в 2007 году.