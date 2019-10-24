Лондон, , 19:17 — REGNUM «На Downing Street считают, что досрочные выборы могут оказаться единственным выходом из политического тупика, который возник в результате отказа парламента от календаря, предложенного британским премьер-министром Борисом Джонсоном и подразумевающего принятие его соглашения «экспресс методом» ради завершения Брексита 31 октября, — пишет сегодня, 24 октября, испанское издание El Mundo. — Вчера Джонсон встречался с лидером лейбористской оппозиции Джереми Корбином, но они оказались неспособны согласовать новый календарь для рассмотрения закона о выходе из ЕС».

Испанское СМИ рассматривает несколько вариантов дальнейшего развития событий. Первый из них — отсрочка Брексита. Сейчас Лондон ждет решения 27 европейских лидеров насчет возможности продления переходного периода до 31 января. Возможна и «техническая задержка» на более короткий срок для пересмотра и итогового принятия соглашения Джонсона. Если ЕС откажет Великобритании в отсрочке, 31 октября в 12 часов ночи (по брюссельскому времени) произойдет автоматический выход Соединенного Королевства из европейского блока. В этом случае воплотится в жизнь сценарий Брексита без соглашения, которым премьер-министр пугал Вестминстер в ходе своего выступления во вторник.

Кроме того, возможно объявление досрочных выборов. Вчера депутат от Шотландской национальной партии Йен Блэкфорд вызвал шум в парламенте, открыто предложив отсрочку Брексита, сопровождающуюся проведением досрочных выборов в ближайшие три месяца. Тори отклонили его петицию, однако мнения лейбористов разделились, а Корбин пока не сказал последнего слова. Его партия рассматривает еще один вариант — проведение повторного референдума о выходе из ЕС. В обмен на референдум лейбористы могут поддержать соглашение Джонсона с Брюсселем.