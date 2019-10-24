Монтевидео, , 19:16 — REGNUM Вечером 23 октября кандидаты в президенты Уругвая завершили свои предвыборные кампании. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Кандидат от правящей коалиции «Широкий фронт» Даниэль Мартинес произнёс финальную речь, в которой призвал сторонников других партий голосовать за него, чтобы не допустить победы «апостолов ненависти». Мартинес также заверил, что «Уругвай — это страна, в которой лучше всех распределяется богатство».

Второй кандидат в президенты, представитель Национальной партии Луис Лакалье, в завершение своей кампании подчеркнул, что «правящая коалиция потратила огромный кредит доверия со стороны народа».

Третий кандидат, бывший генерал Гидо Манини, в своей заключительной речи заявил, что его партия «Открытое собрание» — это олицетворение подлинных перемен в сферах образования, производства и безопасности.

24 октября, в 00.00, в Уругвае начался период предвыборной «тишины».