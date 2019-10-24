Чебоксары, 24 октября 2019, 19:04 — REGNUM Команда главы Чувашии Михаила Игнатьева не смогла решить один из главных вопросов. И он касается укрепления авторитета власти, который определяется по «уровню политического доверия». Доверие «бездарно растрачено». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.
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Политик приводит 15 критериев эффективности работы губернаторов, которые официально утверждены Владимиром Путиным. И первым пунктом здесь идёт «уровень доверия к власти».
Напомним критерии.
1. Уровень доверия к власти.
2. Количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе.
3. Численность СМП и индивидуальных предпринимателей.
4. Производительность труда в несырьевых секторах.
5. Уровень реальной зарплаты.
6. Объем инвестиций в основной капитал (кроме федеральных проектов).
7. Уровень бедности.
8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
9. Естественный прирост населения.
10. Количество семей, улучшивших жилищные условия.
11. Уровень доступности жилья.
12. Доля городов с благоприятной средой.
13. Качество окружающей среды.
14. Уровень образования.
15. Доля автомобильных дорог.
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