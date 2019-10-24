Чебоксары, , 19:04 — REGNUM Команда главы Чувашии Михаила Игнатьева не смогла решить один из главных вопросов. И он касается укрепления авторитета власти, который определяется по «уровню политического доверия». Доверие «бездарно растрачено». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Подробнее: Чего не хватает Чувашии и её главе? А нам?

Политик приводит 15 критериев эффективности работы губернаторов, которые официально утверждены Владимиром Путиным. И первым пунктом здесь идёт «уровень доверия к власти».

«Всё просто. Президент Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей регионов и региональных органов исполнительной власти. В приложении к указу перечислены 15 критериев», — напоминает Владислав Солдатов.

Напомним критерии.

1. Уровень доверия к власти.

2. Количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе.

3. Численность СМП и индивидуальных предпринимателей.

4. Производительность труда в несырьевых секторах.

5. Уровень реальной зарплаты.

6. Объем инвестиций в основной капитал (кроме федеральных проектов).

7. Уровень бедности.

8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

9. Естественный прирост населения.

10. Количество семей, улучшивших жилищные условия.

11. Уровень доступности жилья.

12. Доля городов с благоприятной средой.

13. Качество окружающей среды.

14. Уровень образования.

15. Доля автомобильных дорог.

«Чего не хватает Чувашии? По всем пунктам оценки, если применить к нашей республике, — одни вопросы. Один из важнейших условий успеха политического деятеля, властных структур, авторитета власти определяется по уровню политического доверия. Есть ли такое доверие? Уровень влияния власти в обществе зависит от степени эффективности деятельности государственного управления и удовлетворенности населения этой деятельностью. Смогла ли власть решить вопрос консолидации общества и власти и доверия к органам государственной власти за последние десять лет? Лично я считаю, что нет. Доверие, которое было, бездарно растрачено. Вот чего не хватает Чувашии и её (нашему) главе», — полагает Владислав Солдатов.

Читайте ранее в этом сюжете: Чего не хватает Чувашии и её главе? А нам?