Великий Новгород, , 19:01 — REGNUM Сенатор Сергей Фабричный, оставивший пост секретаря Новгородского регионального отделения «Единой России», своей текущей задачей видит продвижение инициатив и интересов региона на федеральном уровне, в частности, по реализации нацпроектов на территории региона. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в обращении Фабричного, с которым он выступил сегодня, 24 октября.

Сенатор также подвёл итоги года своей работы на посту лидера новгородских единороссов.

Он отметил «неплохие заделы» — организационные, технологические, материально-технические — «для участия регионального отделения в избирательной кампании 2020 года на выборах в органы местного самоуправления».

Сергей Фабричный, представитель Новгородской области в Совете Федерации РФ «Проведена ревизия регионального отделения, полностью обновился состав исполкома — ставка сделана на молодёжь и молодёжное крыло партии. Перезапустили проектную работу, наладили обратную связь с жителями области».

Он подчеркнул, что продолжит партийную работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исполняющим обязанности секретаря Новгородского регионального отделения «Единой России» Сергей Фабричный назначил Михаила Галахова — бывшего главу Валдая (2005−2011 годы), руководителя фракции «Единой России» в Новгородской областной думе. Нового секретаря Новгородского регионального отделения партии выберет конференция, назначенная на 9 ноября.

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