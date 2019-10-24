Тирана, , 19:20 — REGNUM 24 октября бывший комиссар ЕС по расширению и политике безопасности Йоханнес Хан заявил, что после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон наложил вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в НАТО, стало очевидным, что Франция на данный момент попросту не желает расширения ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хан подчеркнул, что в настоящий момент у ЕС нет причин откладывать переговоры с Северной Македонией и Албанией.

На вопрос о том, изменит ли решение Совета ЕС ситуацию на Балканах в пользу Китая, России и Турции политик заявил, что три четверти товарооборота Западных Балкан приходится на Европу, а потому ничего не изменится.

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