Великий Новгород, , 18:47 — REGNUM Сенатор Сергей Фабричный сегодня, 24 октября, заявил о том, что оставляет пост секретаря Новгородского регионального отделения «Единой России», и представил нового лидера регионального отделения — руководителя фракции «Единой России» в Новгородской областной думе Михаила Галахова.

«С сегодняшнего дня у Новгородского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» новый руководитель. Я поздравляю Михаила Галахова с назначением на эту должность. Будем совместно работать и дальше, как это делали до сих пор. Задачу, поставленную передо мной год назад, в целом считаю выполненной — региональное отделение достойно прошло избирательный цикл на довыборах в Государственную думу и местных выборах». Сергей Фабричный, член Совета Федерации РФ Задачу, поставленную передо мной год назад, в целом считаю выполненной — региональное отделение достойно прошло избирательный цикл на довыборах в Государственную думу и местных выборах».

Галахов будет исполнять обязанности секретаря регионального отделения партии до областной партийной конференции, которая состоится 9 ноября. На ней и будет избран секретарь отделения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Фабричный возглавлял Новгородское региональное отделение «Единой России» с октября 2018 года, после отставки с этого поста Елены Писаревой. 9 ноября 2018 года он был избран секретарём на региональной конференции партии.

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