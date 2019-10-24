Великий Новгород, 24 октября 2019, 18:47 — REGNUM Сенатор Сергей Фабричный сегодня, 24 октября, заявил о том, что оставляет пост секретаря Новгородского регионального отделения «Единой России», и представил нового лидера регионального отделения — руководителя фракции «Единой России» в Новгородской областной думе Михаила Галахова.
Галахов будет исполнять обязанности секретаря регионального отделения партии до областной партийной конференции, которая состоится 9 ноября. На ней и будет избран секретарь отделения.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Фабричный возглавлял Новгородское региональное отделение «Единой России» с октября 2018 года, после отставки с этого поста Елены Писаревой. 9 ноября 2018 года он был избран секретарём на региональной конференции партии.
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