Вашингтон, , 18:57 — REGNUM 24 октября США выступили с критикой решения Совета ЕС отложить начало переговоров с Албанией и Северной Македонией до весны будущего года.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, критическая позиция США в связи с решением Совета ЕС была озвучена представителями США в НАТО в рамках заседания Атлантического совета, которое завершится завтра, 25 октября.

Так, бывший посол США в России и бывший генеральный секретарь НАТО Александр Вершбоу заявил, что блокирование начала переговоров станет причиной серьезного отката назад для обеих стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Европейский союз отложил переговоры с Албанией и Македонией на 2020 год