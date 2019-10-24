Брюссель, , 19:04 — REGNUM 24 и 25 октября в Брюсселе проходит саммит НАТО, в котором принимает участие и министр обороны Северной Македонии Радмила Шечеринска.

Штаб-квартира НАТО Nato.int

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе заседаний саммита Шечеринска представит доклад о позиции Северной Македонии относительно операций НАТО, обучения военного персонала, противостояния гибридным угрозам и увеличения расходов на оборону.

Напомним, после того как оставшиеся четыре страны ратифицируют протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, это западно-балканское государство станет полноправным участником Североатлантического альянса.

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