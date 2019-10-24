Приштина, , 19:12 — REGNUM 24 октября заместитель председателя Демократической лиги Косово (ЛДК) Вьоса Османи была принята Специальным представителем ЕС в Косово Натальей Апостоловой.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики обсудили текущую политическую ситуацию и ключевые приоритеты будущего правительства Косово, в том числе реформы государственных институтов.

Напомним, вчера состоялась встреча рабочих групп ЛДК и Движения за самоопределение, посвященная подготовке к формированию коалиционного правительства, на котором было принято решение о том, что будущее правительство Косово будет включать 12 министерств.

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