Рига, , 18:10 — REGNUM Таллинский административный суд сегодня, 24 октября, обязал правительство Эстонии по существу ответить на ходатайство близких погибших в 1994 году в результате крушения парома «Эстония», посчитав, что ранее оглашённый отказ властей нарушает требования по своей форме, сообщает портал эстонского общественного вещателя ERR.

У правительства есть 60 дней с момента принятого сегодня решения, чтобы либо ответить родственникам согласно нормам, либо согласиться с их доводами и начать новое расследование.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в результате катастрофы эстонского парома «Эстония» компании Estline 28 сентября 1994 года погибли 852 человека из 1049 находившихся на борту, большинство — граждане Швеции. Официальная версия комиссии — паром погиб из-за тяжелых погодных условий и недостатков конструкции. Эксперты и родственники погибших сомневаются в официальной версии и неоднократно проводили самостоятельные расследования, расходящиеся с мнением правительств Эстонии и Швеции.

Читайте ранее в этом сюжете: Гибель парома "Эстония" 28 сентября 1994 года - Справка ИА REGNUM