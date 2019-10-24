Минск, , 18:02 — REGNUM Казахстан и Белоруссия — суверенные и независимые государства, состоявшиеся благодаря Нурсултану Назарбаеву и Александру Лукашенко. Об этом накануне визита в Нур-Султан, 21 октября в интервью казахстанскому телевизионному информационному агентству «Хабар» заявил Александр Лукашенко.

«У нас тут проходной двор. Что с севера на юг, что, особенно, с запада на восток и обратно. А это же надо все контролировать, надо сделать так, чтобы немцу, который едет из Германии в Россию и обратно или в Казахстан и обратно через Беларусь, было удобно. Это наше преимущество и, что там греха таить, это наши деньги: логистика, транзит и так далее. Поэтому проблем достаточно. Но в основном мы, решив эти проблемы, создали суверенные, независимые государства», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Отвечая на утверждение представителя «Хабара» о том, что «стабильность у нас во многом связана с Елбасы, в Беларуси — с Батькой», Лукашенко сказал:

«Конечно, у нас такая система власти, отчасти авторитарная, тут скрывать нечего. И Нурсултану (Назарбаеву, — прим. ИА REGNUM) в свое время, и мне… Власть большая, но и ответственность вся на тебе. И с одной стороны, нам повезло, а с другой стороны — пришлось сильно упираться, чтобы это сделать. Нам повезло в том, что мы мирно, спокойно создали свои государства».

Напомним, в марте пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в эфире государственного телеканала заявила, что «диктатура уже — это наш бренд», и ей кажется, что вскоре «в мире может возникнуть запрос на диктатуру». Ещё ранее Александр Лукашенко называл Белоруссию «хрустальным сосудом».