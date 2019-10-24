Таллин, , 17:56 — REGNUM Первые 18 танков Великобритании Challenger прибудут в эстонский город Тапа уже 27 октября, сообщает сегодня, 24 октября, эстонское издание Postimees. Британские военнослужащие, вместе с прибываемой техникой, будут участвовать в Эстонии в учениях Tractable.

Встречать первый эшелон войск Великобритании будет министр обороны Эстонии Юри Луйк.

Из Германии в Эстонию наземным путём двинулось несколько колонн бронетехники общим количеством 200 единиц. Техника и 800 британских военнослужащих будут участвовать в учениях Tractable королевского гусарского полка Великобритании.

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