Киев, , 17:55 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия настоял, чтобы его прохождение на полиграфе транслировалось в онлайн-режиме, как и однопартийца Александра Дубинского. Соответствующее заявление он сделал на брифинге в Киеве перед прохождением полиграфа.

«Я хочу, чтобы транслировали. А что, только господина Дубинского можно транслировать… У господина Дубинского на канале есть реклама. От рекламы за просмотры может поступить много средств. Он мне пообещал, что за эти два дня, когда люди смотрят полиграф, вся прибыль от просмотра пойдет на благотворительность», — сказал Арахамия, увидев подход к журналистам Дубинского.

В свою очередь, Дубинский уточнил, что весь доход, который получит за рекламу на канале «Дубинский Про» в УouTube во время трансляции прохождения Арахамией полиграфа, направит на благотворительность в своем мажоритарном округе.

«Я обеспечу трансляцию всего процесса прохождения детектора господином Арахамией. Всё будет, как вчера, в прямом эфире… Письменный отчет о прохождении полиграфа будет в понедельник-вторник. Подключайтесь, канал «Дубинский Про» свободен на УouTube», — призвал СМИ Дубинский.

Как сообщалось, 23 октября Дубинский публично прошел проверку на полиграфе. Экспертиза показала, что депутат не брал взятки за лоббирование законов. В то же время полиграфолог отказал Арахамии в прохождении полиграфа, поскольку не успел подготовить для него вопросы.