Киев, 24 октября 2019, 17:55 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия настоял, чтобы его прохождение на полиграфе транслировалось в онлайн-режиме, как и однопартийца Александра Дубинского. Соответствующее заявление он сделал на брифинге в Киеве перед прохождением полиграфа.
В свою очередь, Дубинский уточнил, что весь доход, который получит за рекламу на канале «Дубинский Про» в УouTube во время трансляции прохождения Арахамией полиграфа, направит на благотворительность в своем мажоритарном округе.
Как сообщалось, 23 октября Дубинский публично прошел проверку на полиграфе. Экспертиза показала, что депутат не брал взятки за лоббирование законов. В то же время полиграфолог отказал Арахамии в прохождении полиграфа, поскольку не успел подготовить для него вопросы.