Сочи, Краснодарский край, , 17:51 — REGNUM Россия будет продолжать своё содействие странам Африки в сфере развития их систем здравоохранения и медицинской помощи, заявил 24 октября президент РФ Владимир Путин на полях форума «Россия — Африка» в Сочи.

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При этом российский президент подчеркнул, что такая работа в сфере медицины и здравоохранения является взаимовыгодной.

«Россия будет и далее оказывать африканским странам содействие в развитии национальных систем здравоохранения, обеспечении широкого доступа всем слоям населения к квалифицированной медицинской помощи, укреплении потенциала Африки по борьбе с эпидемиями», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи с 23 октября проходит политико-экономический форум «Россия — Африка», на который приглашены главы 54 государств этого континента.

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