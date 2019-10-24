Рига, , 17:45 — REGNUM Если правительство Латвии письменно не гарантирует учителям повышение зарплат, то с марта 2020 года по всей стране начнутся массовые акции протестов учителей. Такой ультиматум властям Латвии поставил латвийский профсоюз работников науки и образования, сообщает сегодня, 24 октября, портал латвийского общественного вещателя LSM. До марта 2020 года, отметила глава профсоюза Инга Ванага, учителя ещё попытаются договориться с властями.

При этом протесты в марте, по её словам, это шаг навстречу властям, поскольку они словесно пообещали к весне попытаться найти возможности финансирования для повышения зарплат. «Но если нас не услышат, будут протесты», — заключила Ванага.