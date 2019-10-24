Москва, 24 октября 2019, 17:42 — REGNUM Советский союз доминировал в Африке после распада колониальной системы, но потом бывшие колонизаторы стали туда возвращаться. Об этом 24 октября заявил член Совфеда РФ Олег Морозов, комментируя ход саммита «Россия — Африка» и интересы РФ на африканском континенте.
Кроме того, сенатор назвал сферы экономического сотрудничества с Африкой. Это атомная энергетика, зерно и военная продукция.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента РФ Владимира Путина, Россия считает перспективным процесс укрепления и развития торгово-экономических связей с Суданом, а российские инвесторы заинтересованы в наращивании своего присутствия в этой стране.
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