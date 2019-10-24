Киев, , 17:40 — REGNUM Скандал вокруг возможного подкупа депутатов парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ещё больше объединит фракцию «Слуга народа». Об этом 24 октября на брифинге в Киеве заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия перед прохождением полиграфа.

«Нет никаких расколов. Это вы увидите на следующей неделе. То, что этот вопрос вызывает резонанс даже внутри фракции, конечно… Мы решаем это открытостью — прятать нам нечего, ничего нет. Более того, когда мы вместе преодолеваем такие проблемы, то мы сближаемся… Трудности сближают», — сказал Арахамия.

Он сообщил, что проверка депутатов на полиграфе вызвала восторг иностранных дипломатов.

«Мы создаём прецедент. Час назад я встречался с дипломатами иностранных государств, они говорят: «Это очень круто. Пять лет назад не могли даже ждать такой реакции от общества». Сейчас я буду проходить полиграф», — добавил Арахамия.

Глава фракции также выразил уверенность, что проверки на полиграфе заставят депутатов президентской фракции «бояться» принимать коррупционные предложения.

Как сообщалось, 23−24 октября депутаты от фракции «Слуга народа», члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, проходят полиграф. Проверку транслируют многие украинские телеканалы в режиме онлайн.

19 октября председатель комитета по вопросам финансов, депутат от фракции «Слуга народа» Данил Гетманцев обвинил однопартийцев в провале законопроекта №2047-д, который лишь частично устраняет коррупцию в сфере оценки недвижимости.

23 октября депутат от группы «За будущее», соавтор ввода фирм-прокладок в сферу оценки недвижимости Антон Яценко отказался проходить проверку на полиграфе на предмет коррупции и подкупа депутатов.