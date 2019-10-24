Киев, 24 октября 2019, 17:40 — REGNUM Скандал вокруг возможного подкупа депутатов парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ещё больше объединит фракцию «Слуга народа». Об этом 24 октября на брифинге в Киеве заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия перед прохождением полиграфа.
Он сообщил, что проверка депутатов на полиграфе вызвала восторг иностранных дипломатов.
Глава фракции также выразил уверенность, что проверки на полиграфе заставят депутатов президентской фракции «бояться» принимать коррупционные предложения.
Как сообщалось, 23−24 октября депутаты от фракции «Слуга народа», члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, проходят полиграф. Проверку транслируют многие украинские телеканалы в режиме онлайн.
19 октября председатель комитета по вопросам финансов, депутат от фракции «Слуга народа» Данил Гетманцев обвинил однопартийцев в провале законопроекта №2047-д, который лишь частично устраняет коррупцию в сфере оценки недвижимости.
23 октября депутат от группы «За будущее», соавтор ввода фирм-прокладок в сферу оценки недвижимости Антон Яценко отказался проходить проверку на полиграфе на предмет коррупции и подкупа депутатов.