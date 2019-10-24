Москва, , 17:40 — REGNUM Списание долгов Африке сопровождается договорённостями и инвестиционными проектами, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 24 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о списании странам Африки более чем 20 млрд долларов.

«Это не одномоментное списание. Плюс подобного рода списания проходят очень долго. Этот процесс сопровождается различными договорённостями и инвестиционными проектами. И мы своё с прагматической точки зрения забираем», — сказал Мухин.

При этом Мухин предупредил, что для европейских и американских элит Африка — это по-прежнему колония, и поэтому когда РФ и Китай туда приходят, в США и ЕС считают, что Москва и Пекин лезут на их «задний двор».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Сочи в парке науки и искусства «Сириус» 23 октября открылся саммит «Россия — Африка», который продлится два дня. Это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, на которое приглашены главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций.