Киев, 24 октября 2019, 17:36 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что сегодня не сможет привести на прямой эфир программы «Право на власть» на телеканале 1+1 свидетеля, который может подтвердить, что депутатам от «Слуги народа» предлагали взятку в 30 тыс. долл за принятие альтернативного законопроекта о деятельности оценщиков недвижимости. Соответствующее заявление Арахамия сделал в Киеве, перед прохождением полиграфа.
Он подтвердил информацию о том, что посредником-взяточником был один из депутатов парламента.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября депутат Арахамия пообещал привести на прямой эфир телеканала 1+1 свидетеля, который подтвердит, что депутатам от «Слуги народа» предлагали взятку в «30 тыс. долл» за то, чтобы они провалили голосование за законопроект о деятельности оценщиков недвижимости. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.