Киев, , 17:36 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что сегодня не сможет привести на прямой эфир программы «Право на власть» на телеканале 1+1 свидетеля, который может подтвердить, что депутатам от «Слуги народа» предлагали взятку в 30 тыс. долл за принятие альтернативного законопроекта о деятельности оценщиков недвижимости. Соответствующее заявление Арахамия сделал в Киеве, перед прохождением полиграфа.

«К сожалению, свидетеля не будет сегодня в студии, потому что ему запретили правоохранительные органы. Говорят, что есть две угрозы: первая — утечка данных, которые могут нарушить следственный процесс. Второе — учитывая, что количество денег в этой схеме очень большое, около 20 млн долл в год, за пять лет кто-то заработал около 100 млн долл, есть потенциальные угрозы самому депутату и членам его семьи. Я не могу на это повлиять. Я хотел, чтобы человек об этом рассказал в СМИ», — сказал Арахамия.

Он подтвердил информацию о том, что посредником-взяточником был один из депутатов парламента.

«К человеку просто подошли и дали в руки законопроект, и сказали его зарегистрировать… Посредник ему сказал: «Мы понимаем, что СМИ уже вскрыли нашу схему. Она уже открыта, нужно как-то провести её ребрендинг в рамках диджитализации», — рассказал Арахамия.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября депутат Арахамия пообещал привести на прямой эфир телеканала 1+1 свидетеля, который подтвердит, что депутатам от «Слуги народа» предлагали взятку в «30 тыс. долл» за то, чтобы они провалили голосование за законопроект о деятельности оценщиков недвижимости. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.