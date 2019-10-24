Таллин, , 17:28 — REGNUM На северо-западе Эстонии, в волости Таебла, снесли мемориал погибшим солдатам, а захоронение выкопали, при этом первоначально оказалось неизвестно, где останки солдат. Мемориал и захоронение якобы мешали реконструкции местной гимназии. О ситуации сегодня, 24 октября, подробно пишет эстонское издание Postimees.

Братская могила в этом месте оказалась внесена в эстонский госрегистр культурного наследия. В департаменте охраны памятников Postimees заверяли, что могила «не уничтожена», останки перезахоронены, а все работы прошли ещё в июле 2019 года. При этом в департаменте подчеркнули, что это вовсе вопрос ответственности не их учреждения, а Эстонского военного музея.

Сразу после запроса издания, тем не менее, в регистре культурного наследия информация изменилась. Теперь в нём значится, что «могила ликвидирована 23 октября 2019 года, то есть не в июле, а вчера». При этом солдат якобы перезахоронили на Маардуском кладбище.

Издание обратилось в исторический клуб и поисковой отряд Frontline, который всегда участвует в случаях перезахоронения солдат. Руководитель клуба Андрей Лазурин сказал, что ему ни о раскопках, ни о ликвидации могилы или перезахоронении ничего не известно. «Я сам узнал о происходящем в Таебла только вчера, когда мои люди оказались на месте и увидели снесенный памятник. Похорон точно еще не было, поскольку такие мероприятия мы приурочиваем к 9 мая», — сказал Лазурин.

В военном музее Эстонии подтвердили, что именно к ним с вопросом о перезахоронении обращалась Ляэне-Нигулаская волостная управа. Помощница руководителя музея Хелен Круусвеэ призналась, что останки ещё не перезахоронены, это только предстоит сделать на Маардуском кладбище.