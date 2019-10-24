Москва, , 17:22 — REGNUM Африка — это один из крупнейших рынков сбыта вооружения и поэтому представляет интерес для России, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 24 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя информацию о том, что за последние годы РФ списала странам Африки более 20 млрд долларов.

«У нас товарооборот с Африкой составляет как раз те самые 20 млрд долларов, — сказал Абзалов. — Причём самое интересное, что мы экспортируем туда на 17 млрд, а нам оттуда идет импорт всего на 3 млрд. В ближайшие пять лет у нас задача увеличить товарооборот в два раза. В чём особенность этого списания? Это советские долги, которые, скорее всего, не возвращались бы. Мы списали Мозамбику и Ливии. Кроме того, мы сделали так, что эти средства зачлись в наши совместные программы. Например, по поставкам вооружения, по поставкам продовольствия. Это один из крупнейших рынков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента России Владимира Путина, общая сумма списания Россией задолженности с африканских стран уже превысила $20 млрд.