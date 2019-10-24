Страсбург, Франция, , 17:19 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал прекратить беспокоить могилы павших во время Великой Отечественной войны, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Выступление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина на Европейской конференции председателей парламентов Duma.gov.ru

«Нам необходимо прекратить беспокоить могилы павших, павших за нас, за то, чтобы мы обсуждали здесь вопросы будущего, павших за наших детей, чтобы мы имели возможность спокойно жить. Я хотел бы попросить вас, чтобы мы, пожалуй, самое простое решение, самое малое, что мы можем для них сделать — взяли и реализовали», — сказал Володин в ходе европейской конференции спикеров парламентов стран Совета Европы.

Воевали против фашизма многие национальности, сказал он, это и русские, и украинцы, и белорусы, и азербайджанцы, и армяне, и молдаване, и грузины.

«Все в зале присутствуют, поэтому, уважаемые коллеги, для нас День Победы — это праздник со слезами на глазах», — сказал спикер Госдумы.

Володин также высказал пожелание, что все участники конференции примут участие в торжественных мероприятиях в связи с 75-летием Победы.

«На будущий год у нас состоится 75 лет Победы, надеюсь, что вы все примете участие в этом празднике. Правильно было бы, чтобы мы с вами этот праздник, в том числе, рассматривали не как победу, а как дань памяти в отношении тех, кто остался лежать в разных странах Европы, защищая мир от фашизма, давая возможность нам сегодня сидеть в этом зале», — заявил он.