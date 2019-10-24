Мурманск, , 17:15 — REGNUM Мария Дерунова, проработавшая вице-губернатором Мурманской области всего полгода, написала заявление об увольнении. Решение покинуть должность она объяснила личными причинами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Это были сложные полгода, которыми я и команда, с которой мне повезло поработать, можем гордиться. У нас были очень сложные моменты, по работе в ЧС никто и никогда не напишет тебе мануал, и ты должен сам принимать решение в режиме «прямо сейчас» под собственную ответственность. Мы придумывали и проводили яркие мероприятия, была очень крутая работа в соцсетях, достойная выборная кампания», — написала Дерунова на своей странице ВКонтакте.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил ставленницу «за отличную работу и пожелал побед на новом месте.

«Ты молодец! Только вперёд — новых ярких побед, драйва и успехов!», — написал глава региона в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Мурманской области происходит обновление команды. Вчера депутаты областной думы утвердили на пост замгубернатора «боевого товарища» Чибиса Оксану Демченко.

»