Москва, , 16:57 — REGNUM Известные россиянки, добившиеся успеха в бизнесе или политике, стали делиться своими секретами и историями достижений в Сети. Под хэштегом #ОнаЛидер в своих социальных сетях они призывают женщин становиться активнее, больше заявлять о себе, заниматься собственным бизнесом и карьерой.

В частности, на официальной facebook-странице Агентства стратегических инициатив (АСИ) его руководитель Светлана Чупшева назвала устаревшими стереотипами мнение о том, что женщина не должна зарабатывать больше, чем мужчина, что у женщины не может быть выше должность, чем у мужчины, и что семью невозможно совмещать с карьерой.

«Все эти стереотипы настолько глубоко укоренились, что женщины часто, даже будучи сильнее и талантливее, остаются на вторых ролях, недооценивают себя, соглашаются на худшие условия, только потому, что где-то в глубине души сомневаются в своих силах», — отметила она.

Руководитель АСИ призвала россиянок «поверить в себя, стать смелее и идти вперед». Секретом успеха, по её мнению, является правило «делать то, что тебе действительно интересно, что рождает отклик, приносит удовлетворение». Она рассказала, что когда после окончания вуза устроилась работать в самарский филиал Центробанка, быстро поняла, что банковская деятельность её не интересует и тут же сменила работу, отказавшись при этом от заработной платы, которая в пять раз превышала оклад на новом месте — в администрации региона.

«Именно там началось моё профессиональное взросление, именно там меня научили не только предлагать идеи, но и браться за их реализацию», — сообщила Чупшева.

Среди других советов Светланы Чупшевой — необходимость вкладывать в себя, развиваться и окружать единомышленниками. «Лидером быть не страшно и не странно. Можно и нужно развеивать стереотипы. Мы можем руководить, можем создавать, можем быть одновременно красивыми и успешными, можем зарабатывать больше, мы можем всё. Надо только начать. Прямо сейчас», — заявила Чупшева.

Она также рассказала о своей встрече с победительницами всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». «Что отличает их от остальных? Они не побоялись. Не побоялись показать себя, бросить вызов себе и окружающим, «прыгнуть выше головы» и победить. Каждая из вас может быть следующей», — призвала Светлана Чупшева.

Сооснователь «Лаборатории Касперского», генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская рассказала на своей странице, что «личный настрой на победу, упёртость, желание разобраться в чём-то и способность никогда не опускать руки», значат в успехе не меньше, чем удача. Особенно, по её словам, это касается именно женщин, которым труднее, чем мужчинам, быть жёсткими и «гнуть свою линию». Однако, есть у женщин, по мнению Касперской, и существенные преимущества: им проще наладить отношения, они лучше умеют слушать и слышать, «сводить свою точку зрения с точкой зрения партнеров и подчинённых».

Касперская также заявила, что в России деловой климат благоприятен для женской карьеры, в том числе — в силу особенностей законодательства. Кроме того, «женщину легче запомнить в деловой среде, с ней охотнее договариваются».

Ещё одна бизнесвумен — основатель и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова — предупредила, что дорога к лидерству не будет простой, но «если все испытания пережить и правильно построить бизнес, то окажется, что удалось создать свой мир, так, как тебе хочется — с близкими тебе людьми, понимающей семьей, любимым занятием и чувством глубокого самоуважения». «И вот это-то и есть непередаваемый кайф», — отметила она.

Депутат Государственной Думы Алёна Аршинова, которая также приняла участие в челендже #ОнаЛидер, считает, что главное в построении женщиной своей карьеры — «начать». «Ты чувствуешь, что хочешь в своей жизни что-то поменять и помочь другим? Значит время пришло. Потому что тебя ищут. Тебя ждут. Включайся, дорогая, и пробуй себя», — обратилась она к своим подписчикам, разместив ссылку на официальный сайт третьего сезона конкурса «Лидеры России», где до 27 октября проходит регистрация новых участников.

Ранее одна из наставниц конкурса, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила в эфире канала «Россия 1», что женщины-руководители составляют 26% участников «Лидеров России». Она призвала россиянок с опытом управления активнее участвовать в конкурсе.

С таким же призывом выступила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко — ещё одна наставница «Лидеров России». «Не надо сомневаться в своих возможностях и способностях. Наоборот, надо идти смело в бой, идти вперёд. Уверена, что у нас ярких девушек, женщин в стране не меньше, чем мужчин. Ещё есть время, не опоздайте, испытайте себя», — заявила она журналистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» (флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей») уже подано более 150 тысяч заявок. В этом сезоне помимо основного конкурса можно принять участие в одной из дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Победители конкурса получают по одному миллиону рублей на дополнительное образование и в течение года работают вместе с наставниками, среди которых — руководители Администрации Президента, Правительства, губернаторы, главы крупных российских государственных и частных компаний.