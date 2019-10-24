Рига, , 16:48 — REGNUM 12 посёлков в Латгалии существуют только на бумаге. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на отчёт Центрального Статистического Управления (ЦСУ).

«В деревне Строенко (Даугавпилский край) на карте обозначены три дома, в реальности ещё существуют два, в которых никто не живёт, — уточнила глава Науйенского района (Naujenes pagasts) Инара Миглане. — Найти деревню не просто. Если жилое поселение не находится рядом с более крупным или дорогой республиканского значения то указательных дорожных знаков власти не устанавливают».

По ее словам, схожая со Строенко ситуация в Эглитес (Eglītes) и Куртиши (Kurtiši). Только в последней деревне задекларирован один житель, отметила она.

Отмечается, что всего в Даугавпилсском крае насчитывается 20 000 жителей, он один из самых населённых и больших в Латгалии, средняя плотность населения 11 жителей на квадратный километр.