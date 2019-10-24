Москва, , 16:38 — REGNUM Законопроект о детском питании Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Школьная столовая Kzn.ru

Прежде всего предлагается обеспечить горячим питанием дошкольников и учащихся начальных классов. Предполагается, что питание станет бесплатным, однако звучали опасения, что обязанность будет переложена на плечи родителей.

Документ уточняет понятия «пищевые продукты (пищевая продукция)», «пищевая продукции для детского питания» «безопасность пищевой продукции», «качество пищевой продукции», «обращение пищевых продуктов», «фальсифицированная пищевая продукция».

Определяются принципы здорового питания с закреплением особенностей организации качественного, безопасного, здорового питания детей и отдельных групп населения.

Предлагается установить более жёсткие требования к условиям обращения пищевых продуктов, к обеспечению их качества и безопасности, к материалам и изделиям, контактирующим с пищевой продукцией, к оценке соответствия пищевой продукции и процессам её производства.

На реализацию норм потребуется порядка 20 млрд рублей.

В ходе обсуждения депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») заявил, что с регионов обязанность по обеспечению детей едой за средства родителей не снимается и это будет закреплено ко второму чтению инициативы.

Закон предполагается принять до 2020 года.

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