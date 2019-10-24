Алушта, Крым, , 16:36 — REGNUM Галина Огнева избрана на пост главы администрации Алушты решением депутатов горсовета крымского города. Решение принято на заседании 24 октября, сообщил Крыминформ со ссылкой на главу горсовета Бориса Егорова.

По итогам собеседования конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на пост главы администрации Алушты — кроме Галины Огневой, на пост претендовал также индивидуальный предприниматель Яков Красненко.

Галина Огнева, таким образом, переизбрана на должность главы администрации, которую занимала с февраля 2017 года по октябрь 2019-го. Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре этого года глава Крыма Сергей Аксёнов предложил главам администраций всех городом и районов Крыма уйти в отставку с правом принять участие в конкурсе на замещение должности.

Читайте ранее в этом сюжете: Избран глава администрации крымского Судака