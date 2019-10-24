Киев, 24 октября 2019, 16:34 — REGNUM Украинские эксперты шутят в соцсети Фейсбук о проверке депутатов от фракции «Слуга народа» на полиграфе.
В частности, политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенкопредложил ввести «институт пыток».
При этом украинский телеведущий Максим Назаров предложил обязать чиновников и депутатов проходить детектор лжи. Он также напомнил, что согласно украинскому законодательству, «полиграф у нас вне закона, то есть, результат теста не является доказательством» в суде.
Как сообщалось, 23−24 октября депутаты от фракции «Слуга народа», члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, продолжают проходить полиграф. В прямом эфире процесс транслируют многие украинские телеканалы.
19 октября председатель комитета по вопросам финансов, депутат от фракции «Слуга народа» Данил Гетманцев обвинил однопартийцев в провале законопроекта №2047-д, который лишь частично устраняет коррупцию в сфере оценки недвижимости. По данным СМИ, Гетманцев пожаловался в Офис президента на коррупцию среди депутатов и потребовал, чтобы они прошли полиграф на предмет подкупа.