Киев, , 16:34 — REGNUM Украинские эксперты шутят в соцсети Фейсбук о проверке депутатов от фракции «Слуга народа» на полиграфе.

В частности, политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенкопредложил ввести «институт пыток».

«Думаю, что полиграф в наших условиях мера неэффективная, ибо брехать у нас искусно научились. Потому надо вводить институт пыток. Дыба там, вливание воды через воронку, подвешивание над костром. Если все это совместить с прямой трансляцией на ТВ, то государство ещё некисло поднимет денег. Мир все равно идёт в новое средневековье. Почему же не стать его пионерами?» — написал Романенко.

При этом украинский телеведущий Максим Назаров предложил обязать чиновников и депутатов проходить детектор лжи. Он также напомнил, что согласно украинскому законодательству, «полиграф у нас вне закона, то есть, результат теста не является доказательством» в суде.

«Сделать детектор лжи обязательным для чиновников и депутатов, а детектор глупости (iq тест) обязательным для избирателей», — написал Назаров.

Как сообщалось, 23−24 октября депутаты от фракции «Слуга народа», члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, продолжают проходить полиграф. В прямом эфире процесс транслируют многие украинские телеканалы.

19 октября председатель комитета по вопросам финансов, депутат от фракции «Слуга народа» Данил Гетманцев обвинил однопартийцев в провале законопроекта №2047-д, который лишь частично устраняет коррупцию в сфере оценки недвижимости. По данным СМИ, Гетманцев пожаловался в Офис президента на коррупцию среди депутатов и потребовал, чтобы они прошли полиграф на предмет подкупа.