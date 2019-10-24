Тбилиси, , 16:33 — REGNUM Руководитель бизнес-школы Государственного университета Ильи Георгий Абашишвили дал комментарий последним решениям Национального банка Грузии, заметив, что Нацбанку следует давать больше разъяснений по поводу целесообразности повышения ставки рефинансирования, предложить новую стратегию и действовать в одном направлении с правительством. Об этом Абашишвили заявил 24 октября в беседе с «Интерпрессньюс».

"Думаю, что нужно больше разъяснений со стороны Национального банка о целесообразности этого решения. Вместе с тем важно, чтобы Нацбанк пояснил, меняется ли политика ларизации, поскольку однозначно, подобные решения никоим образом не способствуют процессу ларизации. Необходимо, чтобы Нацбанк предложил нам новую стратегию. Кроме того, мы должны увидеть, насколько скоординировано действуют Национальный банк и экономическая команда правительства».

Напомним, 23 октября Национальный банк Грузии заявил о повышении ставки рефинансирования на 1%, в результате показатель ставки достиг 8,5%.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахарияпрокомментировал решение Нацбанка о повышении ставки монетарной политики. По мнению Гахарии, это решение через 6 месяцев затормозит экономический рост. Об этом сообщает грузинское агентство «Интерпрессньюс».

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