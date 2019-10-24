Тбилиси, 24 октября 2019, 16:33 — REGNUM Руководитель бизнес-школы Государственного университета Ильи Георгий Абашишвили дал комментарий последним решениям Национального банка Грузии, заметив, что Нацбанку следует давать больше разъяснений по поводу целесообразности повышения ставки рефинансирования, предложить новую стратегию и действовать в одном направлении с правительством. Об этом Абашишвили заявил 24 октября в беседе с «Интерпрессньюс».
Напомним, 23 октября Национальный банк Грузии заявил о повышении ставки рефинансирования на 1%, в результате показатель ставки достиг 8,5%.
Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахарияпрокомментировал решение Нацбанка о повышении ставки монетарной политики. По мнению Гахарии, это решение через 6 месяцев затормозит экономический рост. Об этом сообщает грузинское агентство «Интерпрессньюс».
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