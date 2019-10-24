Киев, , 16:22 — REGNUM Украинские эксперты отмечают способность депутата от группы «За будущее» Антона Яценко «не только разрабатывать гениальные коррупционные схемы, но и оставаться безнаказанным за коррупцию».

В частности главред издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов отметил ловкость Яценко, сумевшего рассорить фракцию «Слуга народа», заставить президента Владимира Зеленского отреагировать на скандал и при этом получать прибыль от фирм-посредников, которые занимаются оценкой недвижимости.

«Антон Яценко — какой же ты мачо! Как ловко ты заставил поссориться между собой целую монофракцию, заставил их ходить на полиграф… И президент, и депутаты готовы оправдываться, готовы давать показания в прокуратуре, готовы наказать кого-то из своих — не подкупил ли ты их, но ты, Антон, по-прежнему недосягаем. Ты ловко водишь их за нос, ты унижаешь, доминируешь и суешь им свои законопроекты. Какой-то театр абсурда, вся медийная мощь направлена на тех, кто якобы взял взятку, а не на того, кто ее якобы дал. А завтра он снова соберет «кэш» с прокладок, с «лохов», которые потребляют информлапшу на прикольных прямых трансляциях. Антон сделает всех еще раз!», — написал Бутусов.

Кроме того, политолог, директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко предполагает, что Яценко взял в долю не только депутатов от «Слуги народа», но и депутатов от фракции Европейская солидарность.

«По скандалу с голосованием в налоговом комитете. Какой же гений-схемодел Антон Яценко! Тихо себе майстрячит гениальные финансовые схемы и мастерски их проводит через парламент. Похоже, что для этого он… взял сейчас в долю Коломойского, судя по голосованию его людей в комитете. Но в доле и Порошенко, судя по голосованию Южаниной (депутат от фракции Европейская солидарность Нина Южанина — ред.)! Если только она не крысятничает. Вот так коррупция объединяет даже заклятых врагов», — заметил Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября депутата от группы «За будущее» Яценко отказался проходить проверку на полиграфе из-за недавнего скандала в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, члены которого отказались принять законопроект №2047-д, который частично устраняет коррупцию в сфере оценки недвижимости. Он считает, что против него якобы ведется активная пропаганда. При этом Яценко отметил, что не зарабатывает на площадках для оценки имущества.

Напомним, ранее экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко заявил, что депутатам заплатили по $30 тыс. за отказ от голосования за законопроект №2047-д. По его словам, в срыве голосования за этот проект закона заинтересован Яценко. 23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления депутатами.