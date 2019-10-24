Судак, Крым, 24 октября 2019, 16:18 — REGNUM Игорь Степиков избран на пост главы администрации города Судака Республики Крым решением депутатов горсовета 24 октября
Ранее конкурсная комиссия утвердила двоих кандидатов на пост главы администрации города: конкуренцию депутату Судакского городского совета Степикову составил представитель судакского филиала АО «Крымтелеком» Александр Ткаченко.
Ранее эту должность занимал Андрей Некрасов. Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре глава Крыма Сергей Аксёнов предложил написать заявления глава администраций всех городов и районов Крыма в целях формирования новой команды.