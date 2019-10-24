Киев, , 16:09 — REGNUM Украинским властям известен рецепт проведения реформ, которых позволят повысить уровень жизни и благосостояния граждан. Об этом 24 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил кандидат экономических наук Украины Василий Фурман.

«Я поддерживаю желание президента быстро провести реформы в стране. Если мы быстро не реформируемся, то будем плестись в конце, и будущее Украины будет под большим вопросом… Предшественникам всегда не хватало политической воли для проведения быстрых реформ. На сегодня у нас есть самое главное — политическая воля на проведение реформ», — сказал Фурман.

Он напомнил, что развитие украинской экономики сдерживают монополии, неэффективная судебная система и теневой бизнес.

«Рецепт есть. Всем ясно, почему мы такие, потому что заработная плата в тени, коррупция и т.д. … Есть сопротивление монополий, крупнотоварных производителей, неэффективна судебная система. Есть ещё много вещей, которые сдерживают экономический рост. Но то, что направление верное — это на 100%… Если мы проведем болезненные структурные, но необходимые реформы, то украинская экономика сможет догнать экономики других стран», — считает Фурман.

Эксперт напомнил, что за несколько месяцев работы Рада приняла ряд важных экономических законов.

«В сентябре этот состав Верховной рады принял закон о сплите. Он уже подписан президентом. Также президент подписал закон о защите прав потребителей. Они дадут возможность навести порядок на финансовом рынке, снизить процентную ставку на рынке кредитования», — подытожил Фурман.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году рост внутреннего валового продукта (ВВП) Украины составит 3,7%. Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за пять лет рост ВВП Украины должен составить до 40%. Он рассчитывал, что по итогам 2019 года украинский ВВП вырастит до 5%, а в 2020 году — до 7%.