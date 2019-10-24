Яунде, , 16:06 — REGNUM Во время двухдневной поездки в Камерун министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился с главой африканского государства Поль Бийя, передает RFI.

Стороны обсудили общественно-политические события в стране, отмеченные беспорядками и протестами после президентских выборов 7 октября 2018 года.

Затем глава французской дипломатии встретился с представителями политических партий, которые заседают в парламенте.

Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с Морис Камто, главой партии «Движение за возрождение Камеруна», а также с Жаном Нкуете от правящей партии «Демократическое объединение народа Камеруна».

«Мы хотели, чтобы Франция оказала всем нам поддержку. Франция, являющаяся важным партнером Камеруна», — отметил Жан Нкуете.

В контексте двусторонних переговоров с главой МИД Франции Камерун подтвердил желание государства оставаться единым и неделимым.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября 2019 года глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отправился с визитом в Камерун.

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