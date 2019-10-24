Варшава, , 15:56 — REGNUM В четверг, 24 октября сотрудники Центрального антикоррупционного бюро (СВА) Польши начали обыски в мэрии, муниципальном предприятии по водоснабжению и канализации (MPWiK), а также в кризисном центре Варшавы. Производится выемка документов об инвестициях в строительство и эксплуатацию мусоросжигательных заводов.

Как пояснил «Польскому радио» представитель СВА Темистокл Бродовский, обыски также связаны с аварией на очистных сооружениях «Чайка», произошедшей в августе 2019 года.

По словам представителя антикоррупционного бюро, «расследование, проводимое ЦБ, касается, среди прочего, бесхозяйственности в управлении имуществом предприятия MPWiK в Варшаве». Сотрудники бюро действуют на основании санкции региональной прокуратуры.

Как пояснил сотрудник региональной прокуратуры в Варшаве Яцек Муларзук, «рассматривается вопрос о причинении эпидемиологической опасности, загрязнении воды и причинении вреда растительному и животному миру в значительных размерах». За это деяние грозит до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, по словам Муларзука «расследование также включает в себя подозрения в совершении преступления в виде причинения ущерба в крупных размерах имуществу Городского предприятия водоснабжения и канализации <…> в связи с модернизацией и расширением очистных сооружений «Чайка», в том числе строительством тепловых станций по обезвреживанию сточных вод, и допуском к неправильной эксплуатации и техническому обслуживанию указанного объекта». За это виновным лицам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в конце августа 2019 произошёл прорыв канализационного коллектора, проходящего по дну реки Висла к очистным сооружениям «Чайка». В результате этого огромное количество нечистот попадало в реку до тех пор, пока не был построен дублирующий коллектор. Позже выяснилось, что дорогостоящее оборудование по обезвреживанию сточных вод неисправно с прошлого года, и нечистоты вывозятся на аналогичные предприятия в других регионах, что привело к значительному перерасходу средств.

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