Мадрид, , 15:51 — REGNUM

Примирения между духовными потомками участников прошлых гражданских войн быть не может, но вот что возможно и необходимо, так это примирение с историей, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 24 октября, комментируя информацию о перезахоронении останков Франсиско Франко.

Франсиско Франко

Как сообщалось ранее, в Испании эксгумировали останки Франсиско Франко. Тело будет перезахоронено на том же кладбище, где была похоронена жена Франко.

Читайте также: В Испании началась процедура перезахоронения останков диктатора Франко

«В решении Верховного Суда Испании о переносе останков испанского диктатора Франко из Долины Павших и в самом этом событии вижу ещё одно подтверждение очевидного для меня понимания: полного примирения между потомками — прежде всего духовными — участников прошлых гражданских войн быть не может. Все, так или иначе, останутся на своих позициях и будут их осуществлять в политической практике.