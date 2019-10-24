Мадрид,
24 октября 2019, 15:51 — REGNUM
Примирения между
духовными
потомками участников прошлых гражданских войн быть не может, но вот что возможно и необходимо, так это примирение с историей, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 24 октября, комментируя информацию о перезахоронении останков Франсиско Франко.
Как сообщалось ранее, в Испании эксгумировали останки Франсиско Франко. Тело будет перезахоронено на том же кладбище, где была похоронена жена Франко.
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«В решении Верховного Суда Испании о переносе останков испанского диктатора Франко из Долины Павших и в самом этом событии вижу ещё одно подтверждение очевидного для меня понимания: полного примирения между потомками — прежде всего духовными — участников прошлых гражданских войн быть не может. Все, так или иначе, останутся на своих позициях и будут их осуществлять в политической практике.
Что действительно возможно и необходимо, так это примирение с историей — в том виде, как она состоялась. Кем был Франсиско Франко, хорошо известно; странно было ожидать другого к нему отношения большинства. Своевременный, по-моему, урок для тех у нас, кто всё никак не успокоится по поводу итогов нашей гражданской войны и под видом «примирения» хочет продавить реванш «февралистов» и монархистов», — отметил Михаил Демурин.