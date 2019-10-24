Токио, 24 октября 2019, 15:45 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась в Токио с премьер-министром страны Синдзо Абэ. Об Зурабишвили сообщила на своей странице в Twitter.
Напомним, Зурабишвили находится с официальным визитом в Японии, где принимает участие в церемонии интронизации императора Нарухито.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 октября Саломе Зурабишвиливстретилась в Токио с президентом Армении Арменом Саркисяном.
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