Брюссель, , 15:47 — REGNUM Ситуация на севере Сирии улучшилась в последние дни. Об этом 24 октября заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг перед началом министерских переговоров в штаб-квартире НАТО.

«Меня обнадеживает тот факт, что в последние дни мы видели значительное снижение насилия, боев», — заявил генсек НАТО.

Также он отметил, что на этой основе альянс должен вести свою работу для получения «устойчивого результата» политического кризиса в Сирии.

«Ситуация все еще хрупкая, но по крайней мере мы видели некоторый прогресс», — заключил Йенс Столтенберг.

Отметим, ранее 20 октября немецкое издание Welt am Sonntag сообщило, что страны-члены НАТО организовали специальный кризисный штаб в связи с турецкой военной операцией «Источник мира» на севере Сирии.