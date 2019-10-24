* запрещённая в России организация

Донецк, , 15:50 — REGNUM Боевики неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовят провокации в период пребывания руководства Украины в Мариуполе, сообщили 24 октября в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«В настоящее время радикалы из состава националистической группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовят ещё ряд провокаций, в том числе с применением оружия, в период проведения инвестиционного форума в Мариуполе с участием Зеленского и Гончарука (президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра страны Алексея Гончарука — ИА REGNUM), который запланирован на 29 октября», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для обеспечения безопасности в Мариуполь с линии соприкосновения перебрасывается сводный отряда из состава 21-й бригады и 16-го полка оперативного назначения Нацгвардии Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 39 членов Конгресса США направили в Госдеп письмо, в котором потребовали признать бандформирование «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией.

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«Азов"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.