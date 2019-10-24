Донецк, 24 октября 2019, 15:50 — REGNUM Боевики неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовят провокации в период пребывания руководства Украины в Мариуполе, сообщили 24 октября в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В пресс-службе отметили, что для обеспечения безопасности в Мариуполь с линии соприкосновения перебрасывается сводный отряда из состава 21-й бригады и 16-го полка оперативного назначения Нацгвардии Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 39 членов Конгресса США направили в Госдеп письмо, в котором потребовали признать бандформирование «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией.
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«Азов"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.