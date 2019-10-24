Эрбиль, Ирак, , 15:42 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани поддержал шаги центрального правительства страны по проведению реформ в государстве, об этом 24 октября сообщает Kurdistan.ru.

Однако Барзани, выступая на заседании совета министров курдской автономии, отверг акты насилия со стороны властей в отношении демонстрантов.

По мнению главы курдского правительства, иракский народ имеет полное право требовать выполнения своих прав, однако требования эти должны реализовываться мирным методами.

Как передавало ИА REGNUM, отношения между Эрбилем и Багдадом продолжают оставаться напряженными, несмотря на регулярные заявления курдских чиновников о своей стремлении их наладить. Стороны не могут погасить конфликт, связанный с правом суверенитета над спорными территориями, в частности над нефтеносной провинцией Киркук.

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