Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал региональный закон о единовременных денежных выплатах отдельным категориям граждан в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Ранее этот документ был принят Законодательным собранием Петербурга. Он вступит в силу с 1 мая 2020 года, накануне 75-летия Победы.

Монумент героическим защитникам Ленинграда Дарья Драй © ИА REGNUM

Получить из городского бюджета денежную выплату смогут граждане РФ, имеющие место жительства в Санкт-Петербурге, а также граждане без определенного места жительства при условии постановки их на учет в установленном Смольным порядке.

В соответствии с новым законом, по 7000 рублей будет выплачено: инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; труженикам тыла; бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, а также ветеранам боевых действий из числа участников разминирования объектов на территории СССР и территориях других государств с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе участников боевого траления с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года.

Денежная выплата в размере 4000 рублей будет предоставлена: вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

По 3000 рублей выплатят лицам, родившимся до 3 сентября 1945 года, и не относящимся к гражданам указанных выше категорий.

Как сообщало ИА REGNUM, представители КПРФ в Заксобрании Петербурга предлагали удвоить сумму выплат, но Смольный и депутаты от партии «Единая Россия» их поправку заблокировали, так как коммунисты не объяснили, откуда взять деньги на прибавку.

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