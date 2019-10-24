Сочи, Краснодарский край, , 15:56 — REGNUM Обратить внимание на Африку призвал президент Малави Питер Артур 24 октября на саммите «Россия — Африка».

Артур Питер Мутарика

«Африка может сделать свой вклад в развитие мира и сама развивать свое производство, — заявил Артур. — Такие страны, как Россия, должны обратить свои взоры на Африку как на центр производства мира»,

Он отметил что пора положить конец эксплуатации Африки, а также подчеркнул наличие общих целей у России и стран африканского континента. Артур пригласил российских инвесторов в республику вкладывать инвестиции в сельское хозяйство, транспорт инфраструктуру, горную промышленность, энергетику, а также в области безопасности, медицины и туризма.

Напомним, ранее в рамках саммита президент ЮАР Сирил Рамапоса призвал Россию и дальше поддерживать реформирование международных структур в условиях глобализации.