Ла-Пас, , 15:34 — REGNUM Действующий президент Боливии Эво Моралес, в настоящее время участвующий в выборной компании на главный пост страны, заявил о своем переизбрании уже в первом туре президентских выборов. Об этом он заявил 24 октября на пресс-конференции в Ла-Пасе, трансляцию мероприятия вел телеканал Telesur.

«Мы победили в первом туре, разница (между Моралесом и самым популярным кандидатом от оппозиции Карлосом Месой) составила 600 тыс. голосов», — заявил глава государства.

Также он указал, что несогласная с результатами всенародных выборов оппозиция не желает считаться с интересами коренного населения и таким образом дискриминирует определённую группу граждан.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий президент Боливии Эво Моралес официально был объявлен победителем выборов, состоявшихся 20 октября, с показателем 46,76% голосов.