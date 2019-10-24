Париж, , 15:29 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон предложил встретиться с представителями объединения профсоюзов в Реюньоне, но они отказались, сообщили в Елисейском дворце.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Жестом умиротворения глава государства предложил представителям профсоюзов встретиться в префектуре в 12:30 по местному времени», — говорится в заявлении Елисейского дворце, где «сожалеют об отказе».

Известно, что в четверг утром, 24 октября, протестующие собрались в Сен-Дени (Реюньон) по призыву объединения, чтобы осудить «социальную ситуацию» на острове. По данным полиции, всего было около 480 человек.

Напомним, когда президент Франции прибыл в Реюньон, возле аэропорта вспыхнули столкновения между демонстрантами и полицией. Участники протеста сожгли фотографию президента.

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