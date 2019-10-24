Бишкек, , 15:28 — REGNUM Конституционная палата Верховного суда Киргизии посчитала жалобу адвокатов бывшего президента Алмазбека Атамбаева необоснованной и признала законным решение парламента о лишении экс-главы государства неприкосновенности и права на ведение политической деятельности, пишет «24.kg».

Судебная коллегия обосновывает свое решение тем, что это не противоречит Конституции Киргизии, поскольку «не попадает под принцип недопустимости обратной силы закона».

В Верховном суде подчеркивают, что новая законодательная норма «не устанавливает ранее несуществовавшей ответственности и их ужесточения».

»Единственное, что признано неконституционным, это пункт о том, что президент может своим актом лишить предоставленные гарантии экс-главе государства», — объяснили адвокаты Алмазбека Атамбаева.

Обжаловать решение Конституционной палаты Верховного суда Киргизии невозможно, поскольку она является высшей судебной инстанцией в республике.

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