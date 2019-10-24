Донецк, , 15:20 — REGNUM Глава МИД ДНР Наталья Никанорова выступила с призывом к официальному Киеву оставить попытки искажения смысла Минских соглашений и изменения их очерёдности.

«Призываем украинские власти прекратить ретранслировать неправильную трактовку Минских соглашений. Вместо этого необходимо приступить наконец к выполнению своих обязательств, при обязательном согласовании действий и инициатив с представителями Республик и ровно в том порядке, который закреплен Комплексом мер», — приводит слова Никаноровой «Донецкое агентство новостей».

Кроме этого, глава МИД ЛНР отметила, что Киев продолжает манипулировать пунктами Комплекса мер, пытаясь изменить порядок и очередность их реализации, а также пытается избежать их выполнения в том виде, в котором они были подписаны сторонами внутриукраинского конфликта и посредниками в его урегулировании, и затем одобрены Советом Безопасности ООН.

«Настойчиво рекомендуем украинским переговорщикам максимально внимательно перечитать текст Комплекса мер. Это поможет им увидеть, что урегулирование на треках политики и безопасности должно осуществляться параллельно», — подчеркнула Наталья Никанорова.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Михаил Погребинский в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что окружение президента Украины Владимира Зеленского формирует у него мнение, что отдельным регионам Донбасса нельзя предоставлять особый статус, а Кремль нужно заставить отказаться от Минских соглашений.