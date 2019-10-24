Анкара, , 15:17 — REGNUM Помощник президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрахим Калын подверг критике французский журнал Le Point за критику главы государства, об этом 24 октября сообщает Anadolu Ajansi.

«Понятно, почему они критикуют нашего президента. Мы испортили им игру, нанеся серьезный удар их марионеткам — Рабочей партии Курдистана — в Сирии», — отметил Калын.

Ранее указанное французское издание поместило на свою обложку изображение Эрдогана, сопроводив его надписью «уничтожитель», что и вызвало реакцию в Анкаре.

Напомним, Рабочая партия Курдистана (РПК) не имеет прямого отношения к курдским повстанцам на территории Сирии, тем не менее, Турция обвиняет Отряды народной самообороны в связях с указанной организацией.

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