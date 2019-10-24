Москва, , 15:14 — REGNUM Целью полета российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 в ЮАР является обмен опытом между летным составом двух стран, об этом 24 октября заявил командующий Дальней авиацией Сергей Кобылаш.

«Целью данного мероприятия является обмен опытом между летным составом двух стран, организация взаимодействия между министерствами обороны России и ЮАР», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, отметил командующий, целью полета являлась подготовка и совершенствование боевой выучки летных экипажей в выполнении полётов на длительные расстояния и в южных широтах.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 впервые прилетели в ЮАР. За 13 часов полёта ракетоносцы ВКС России преодолели свыше 11 тыс. км с выполнением дозаправки в воздухе. В конце маршрута российские стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями ВВС ЮАР.

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