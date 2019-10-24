Москва, , 15:13 — REGNUM Готовность Вашингтона признать «Азов»* террористической организацией говорит о том, что «в конгрессе США заметили, что на Украине правят бал нацисты», считает депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина.

«Конгрессмены потребовали признать «Азов"* террористической организацией. Есть надежда, что придет прозрение и по другим вопросам специфики украинской «демократии»», — написала Панина в своём Twitter.

По мнению политика, дистанцирование США от украинских нацистов, блокирующих мирный процесс, приблизит окончание войны на Донбассе.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ